Twee doden bij autobom in Egypte

In Alexandrië, in Egypte, is een autobom ontploft. Dat melden verschillende internationale media en is ook te zien op foto's die verspreid worden op sociale media. Volgens een veiligheidsbron zijn minstens twee mensen overleden.

De explosie vond plaats in de buurt van het Tolip Hotel in Stanley, een regio in de stad. De bomaanslag was tegen een konvooi van de veiligheidschef van de stad gericht, zei de veiligheidsbron, die anoniem wou blijven. Bij de aanslag vielen ook gewonden.

Op foto’s op sociale media is een grote rookpluim te zien en een uitgebrand voertuig. De echtheid van de beelden kon nog niet bevestigd worden.

Foto: Dalia