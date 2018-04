Twee blauwhelmen gedood in Mali

In het noordoosten van Mali zijn twee blauwhelmen van de Verenigde Naties gedood, tijdens een aanval van jihadisten op hun kamp. Tien anderen raakten gewond. Dat meldt de VN-missie, Minusma in Mali (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). De nationaliteiten van de betrokken militairen zijn nog niet bekend.

De aanval op het VN-kamp in Adjelhoc, in de noordoostelijke regio Kidal (Mali), gebeurde gisteren om 18.45 uur lokale tijd (20.45 uur Belgische tijd). De jihadisten maakten daarbij gebruik van mortiervuur.

Volgens een voorlopige balans kwamen bij de aanval twee blauwhelmen om, terwijl tien blauwhelmen gewond raakten. "Sommigen van hen zijn zwaargewond", luidt het. "Minusma heeft onmiddellijk de nodige medische evacuaties georganiseerd en de veiligheidsmaatregelen in het kamp verhoogd."

