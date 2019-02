Tusk: “Speciaal plekje in de hel voor wie de brexit dacht te promoten zonder enig idee hoe dat veilig te doen”

“Ik vraag me af hoe dat speciale plekje in de hel er uit ziet voor wie de brexit dacht te promoten, zonder ook maar enig ruw idee te hebben over hoe dat veilig moest gebeuren.” Die krasse uitspreek deed Europees president Donald Tusk vanmiddag, in een voorbeschouwing op het bezoek van Brits premier Theresa May morgen in Brussel.

May heeft morgen een ontmoeting met Tusk, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en brexitonderhandelaar Michel Barnier. De Britse premier hoopt bij de Europese toplui extra toegevingen te bekomen over de Ierse backstop, het veiligheidsmechanisme dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden na de brexit. De brexiteers in May’s partij willen niets van die regeling weten, het Britse Lagerhuis gaf May daarom vorige week een mandaat om opnieuw te gaan onderhandelen in Brussel.

Maar dat lijkt al op voorhand een zinloze zaak. De 27 andere lidstaten van de Europese Unie zullen de onderhandelingen niet openbreken, zei Tusk vanmiddag op een persconferentie met de Ierse premier Leo Varadkar. May mag naar Brussel komen en Tusk hoopt “realistische suggesties” te krijgen van de premier om uit de impasse te geraken. Maar nieuwe toegevingen horen daar niet bij. Tusk zei ook “sterk te geloven dat een gezamenlijke oplossing mogelijk is’′ en daar zijn uiterste best voor te zullen doen.

“Zullen Ierse vrede niet op het spel zetten”

"We zullen de vrede in Ierland niet op het spel zetten of een einddatum op de verzoening zetten”, klonk het nog. “Geef ons een garantie op vrede in Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk zal de EU verlaten als een betrouwbare partner.” Ook Varadkar benadrukte de nood aan vrede op het Ierse eiland en de rol van de backstop daarin. “De politieke instabiliteit in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat we een wettelijke garantie nodig hebben voor de toekomst”, zei hij.

De backstop, letterlijk ‘vangnet’, moet in werking treden als de EU en de Britten na de brexit geen nieuw handelsakkoord kunnen sluiten. Het systeem vermijdt grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland, hoewel de grens dan een Europese buitengrens zou worden. In het huidige compromis is daarom bepaald dat Noord-Ierland op handelsvlak dichter bij de Europese reglementering zou blijven dan de rest van het Verenigd Koninkrijk, wat voor de harde brexiteers onaanvaardbaar is. Zij vrezen dat de integriteit van het land daarmee op de helling kan staan.

De Britse aartsbrexiteer Nigel Farage reageerde geërgerd op de kritiek van Tusk. “Na de brexit zijn we verlost van ongekozen, arrogante pestkoppen als jij. Dan zijn we zelf de baas in ons land”, reageerde hij op Twitter. “Dat lijkt volgens mij toch meer op de hemel.”