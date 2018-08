Turkse lira in vrije val en probleem kan nog groter worden

De Aziatische en de Europese beurzen zijn met verlies geopend. Dat heeft alles te maken met de val van de Turkse lira. Beleggers zijn duidelijk bang dat de Turkse crisis zal overslaan naar de rest van Europa en Azië. President Recep Tayyip Erdogan en zijn minister van Financiën, zijn eigen schoonzoon, hebben nochtans een actieplan aangekondigd en beloven dat alles goed komt. “Maar als de rest van de wereld geen vertrouwen heeft in die munt, dan ga je niet de munt omhoog krijgen”, zegt onze expert Paul D’Hoore.

Erdogan heeft zijn bevolking opgeroepen om hun euro’s en dollars in te wisselen in lira’s, om op die manier de Turkse munt te ondersteunen. Heel wat Turken stonden vanochtend aan het wisselkantoor om dat ook effectief te doen. Want de lira zit in vrije val en daar reageren de Europese en Aziatische markten ongerust op.

Turkije vs wereld

“Het is Turkije tegen de rest van de wereld”, legt Paul D’Hoore, onze financieel expert uit. “Als de rest van de wereld geen vertrouwen heeft in die munt, dan mogen alle Turken zoveel lira's kopen als ze willen, dan ga je niet de munt omhoog krijgen.”

Complot

“Is er een neerwaartse trend in onze export, toerisme, handel? Nee. Wat is dan de oorzaak van deze storm? Het is een complot tegen Turkije.” Die harde taal gebruikte Erdogan dit weekend. En dat boezemt buitenlandse beleggers weinig vertrouwen in.

Actieplan

De Turkse regering komt met een actieplan en ook de Turkse Centrale Bank treft noodzakelijke maatregelen. “De banken mogen meer geld lenen, uitlenen aan de klanten. Dat is goed vanuit economisch standpunt”, legt D’Hoore verder uit.

Omgekeerd effect

Maar dat zal het probleem niet oplossen. “Hoe meer lira's er in omloop zijn, hoe meer inflatie er ontstaat en hoe meer de munt nog verder dreigt te dalen."