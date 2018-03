Turkse all-invakantie weer helemaal terug

Na enkele seizoenen waarin de Europese vakantiebestemmingen topfavoriet waren, zijn de Turkse bestemmingen weer helemaal terug. Dat zegt toerismegroep Tui. Spanje en Griekenland blijven populair, maar de grote winnaar is Turkije met 58 procent méér boekingen dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar.

Een vakantie in Turkije verloopt vaak anders dan op de Europese bestemmingen, waar de reiziger eerder een hotel kiest dat dicht bij de badstad gelegen is met haar vele shopping- en uitgaansmogelijkheden. In Turkije blijft de vakantieganger veel vaker hoofdzakelijk binnen zijn hotel.

All-in

De reden is eenvoudig: alles is er aanwezig. Veel Turkse hotels zijn nog vrij nieuw en de infrastructuur is er moderner en grootser aangepakt dan op veel andere bestemmingen: verschillende à la carte restaurants, bars, aquaparken, een privéstrand, wellness, sportmogelijkheden, een miniclub en een uitgebreid animatieprograma overdag en ‘s avonds.

Een zeer belangrijk bijkomend voordeel is de quasi overal geldende all-in-formule waarbij alle faciliteiten in de prijs zijn inbegrepen. Alles kunnen meemaken zonder de portefeuille te moeten bovenhalen, is voor de Belg weer een bijzonder aantrekkelijke troef geworden.

Families

Turkije biedt zo een antwoord op de noden van de vakantieganger, anno 2018. Zeker de families zijn overtuigd van de vele voordelen : 17 procent van de reizigers naar Turkije is een kind. Griekenland trekt 11 procent kinderen aan, Spanje 8 procent en Portugal 4 procent.

Op de Turkse Riviera (Antalya), de favoriete vakantieregio van de Belgen, programmeert TUI deze zomer een dagelijkse vlucht uit Brussel, drie per week meer dan oorspronkelijk voorzien. Kusadasi blijft de familiebestemming bij uitstek en de Egeïsche kust (Dalaman) groeit het sterkst met 125 procent.