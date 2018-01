Turks leger start offensief in Syrië

Het Turkse leger is gestart met een grondoffensief in de Noord-Syrische regio Afrin, die momenteel nog gecontroleerd wordt door Koerdische milities. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag meegedeeld. Intussen is Turkije ook met luchtaanvallen gestart. Dat heeft de Turkse eerste minister bekendgemaakt.

Erdogan kondigde de start van de "actieve grondoperatie" aan in een televisietoespraak. Concrete details over de actie werden er niet gegeven. Wel benadrukte de president dat het de bedoeling is om daarna ook in Manbij een actie te beginnen.

Nadien maakte de Turkse eerste minister Binali Yildirim bekend dat de Turkse luchtmacht gestart is met luchtaanvallen op de regio. Hij liet weten dat er acht F-16’s bij betrokken zijn.

PKK

Afrin valt onder de controle van YPG (Koerdische Volksbeschermingseenheden). Die Koerdische militie was in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Maar Turkije beschouwt YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Ook de stad Manbij, iets verder naar het oosten, wordt door YPG gecontroleerd.