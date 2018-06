Turks feest na winst Erdogan

In Turkije heeft zittend president Recep Tayyip Erdogan de presidentsverkiezingen al in de eerste ronde gewonnen. Dat heeft de voorzitter van de kiescommissie, Sadi Güven, gezegd in Ankara. Hoeveel procent van de stemmen Erdogan precies binnehaalde, maakte hij niet bekend. Het huidige staatshoofd had de overwinning zelf al opgeëist.

Momenteel zijn volgens de kiescommissie al 97,7 procent van de stemmen ingevoerd in het centrale informaticasysteem. "Uit de resultaten blijkt dat Recep Tayyip Erdogan de absolute meerderheid van de geldige stemmen heeft binnengehaald", zei Güven deze nacht. "Het aantal stemmen dat nog niet in het systeem zit, zal geen invloed hebben op het resultaat."

Zelf ging Güven niet concreet in op de verkiezingsuitslag. Het staatspersagentschap Anadolua sprak eerder al van 52,5 procent voor Erdogan, tegenover 30,8 procent voor zijn grootste uitdager Muharrem Ince van het centrumlinkse CHP.

Hoge opkomst

Ruim 60 miljoen Turken waren zondag opgeroepen om te stemmen, van wie meer dan 3 miljoen in het buitenland. Volgens Anadolu lag de opkomst op 87 procent. Ook bij de parlementsverkiezingen komt Erdogan er als winnaar uit, klinkt het. Zijn AKP zou 340 van de 600 zetels bemachtigen.

"Winnaar is democratie" "De winnaar van de verkiezingen is democratie", zegt Erdogan in zijn speech. "Ook de 81 miljoen burgers zijn allemaal winnaars", klinkt het. Erdogan bedankte het Turkse volk ook voor de massale opkomst bij de stembusgang, volgens hem de hoogste in de geschiedenis van Turkije.

Manipulatie

De oppositiepartijen CHP en de de pro-Koerdische HDP klagen echter onregelmatigheden aan tijdens de stembusgang. Ze beschuldigden Anadolu daarnaast ook van "manipulatie". Volgens hen publiceerde het bewust valse resultaten.

Toch barstte er in de Turkse straten een feest los, om de overwinning van Erdogan te vieren.