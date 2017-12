Turkije woedend op Griekenland

Turkije is woedend op Griekenland, omdat het asiel verleend aan een voormalige Turkse militair. Het gaat om één van de acht militairen die na de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar per helikopter naar Griekenland vluchtte. Turkije had om zijn uitlevering gevraagd, maar Griekenland ging daar niet op in.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken liet al weten dat de beslissing van Griekenland gevolgen zal hebben voor hun relatie. ''Met dit besluit heeft Griekenland opnieuw laten zien dat het een land is dat coupplegers beschermt en omarmt', klonk het in een verklaring.

De Griekse regering heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de Griekse asielcommissie om de Turk asiel te verlenen.