Turkije verlengt noodtoestand opnieuw

De Turkse regering gaat de noodtoestand met drie maanden verlengen. Het is al de zesde keer sinds de mislukte staatgreep in juli 2016 dat dit gebeurt. De noodtoestand zal tot eind april duren.

De verlenging moet nog goedgekeurd worden door het parlement maar dat wordt louter een formaliteit. Het gaat om de zesde verlenging van de uitzonderingstoestand. De noodtoestand geeft de regering vrij spel om per decreet te regeren.

Staatsgreep

De noodtoestand werd voor het eerst ingeroepen na de mislukte staatsgreep in juli 2016 in Ankara. De regering meent dat de noodtoestand noodzakelijk is om te strijden tegen terroristische organisaties, en vooral tegen Fetullah Gülen. Die wordt door de regering als verantwoordelijke aanzien voor de staatsgreep.

Sinds de invoering van de noodtoestand zijn al 130.000 ambtenaren ontslagen op verdenking van medestand met Gülen, een administratieve beslissing die niet kan aangevochten worden voor een rechtbank.

De huidige periode van noodtoestand duurt nog tot 18 januari, de volgende zal duren tot midden april.