Turkije: "Israëlische ambassadeur moet land uit"

Turkije heeft de Israëlische ambassadeur in Ankara gevraagd tijdelijk het land te verlaten uit protest tegen de tientallen door Israëlische soldaten gedode Palestijnen aan de grens met de Gazastrook. Ambassadeur Eitan Naeh werd door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht "om tijdelijk naar eigen land terug te keren", verklaarde een Turkse diplomaat. Gisteren riep Turkije zijn ambassadeurs uit Washington en Tel Aviv terug voor overleg. Het zou niet om een formele uitwijzing gaan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had het schieten op ongewapende Palestijnse burgers die het grenshek te dicht naderden bestempeld als een "genocide". De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde Erdogan in een reactie een van de grootste supporters van Hamas en "ongetwijfeld een kenner op gebied van terreur en moordpartijen".

Apartheidsstaat

Daarop noemde Erdogan Israël een "Apartheidsstaat" die het land van een weerloos volk al meer dan zestig jaar en in weerwil van VN-resoluties bezet. Hij beschuldigde Netanyahu ervan "Palestijns bloed aan de handen te hebben".

Gewelddadig protest

Gisteren had de VS haar ambassade in Jeruzalem geopend. In de Gazastrook leidde dat tot gewelddadig protest, waarbij Israëlische soldaten zestig Palestijnen doodschoten en 2.700 anderen verwondden.