Turkije en Duitsland zoeken toenadering

Duitsland en Turkije willen hun banden op bepaalde gebieden opnieuw aanhalen. Dat zeiden beide ministers van Buitenlandse Zaken bij een ontmoeting in Berlijn. De relatie tussen beide landen is de afgelopen jaren bekoeld door een reeks aanvaringen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel ontving zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu in zijn privéwoning in Goslar, op ongeveer 250 kilometer van Berlijn. Tijdens een persconferentie zei Gabriel dat de strategische dialoog tussen de twee buitenlandministeries zal worden hervat. Daarnaast zullen ze aan beide ministers van Economie vragen om de Duits-Turkse economische commissie na een lange pauze weer bijeen te roepen.

De Duitse minister liet nog weten dat hij wil dat de regering de komende dagen bespreekt of de levering van beschermingsapparatuur tegen mijnen aan Turkije mogelijk is, voor de Turkse militairen die strijden tegen terreurgroep Islamitische Staat.

Twistpunten

De relatie tussen beide landen is al een tijdje flink bekoeld door verschillende twistpunten. Zo is Duitsland er niet over te spreken dat er verschillende Duitse burgers in de cel zitten in Turkije, terwijl Ankara van Berlijn een hardere aanpak eist tegen de Koerdische separatisten en vermeende putschisten. Het was in het kader van dat conflict dat president Recep Tayyip Erdogan bondskanselier Angela Merkel beschuldigde van nazipraktijken.

Stap voor stap

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zei alvast “zeer blij” te zijn dat de dialoog tussen Duitsland en Turkije "stap voor stap weer op een beter niveau terechtkomt". Hij hoopt op een "open dialoog met wederzijds respect", zelfs al "hebben de twee ministers zeker niet dezelfde mening over alle onderwerpen".

Cavusoglu, die Gabriel een vriend noemde, stelde dan weer dat Duitsland en Turkije "niet zullen plooien voor druk, bedreigingen of gelijkaardige praktijken". "Dat zijn volgens ons geen goede methodes", zei de minister, die erop hamerde dat de economische samenwerking tussen de twee landen weer moet worden opgestart door "dialoog, wederzijds begrip en samenwerking".

Turkije hoopt door de toenadering met Duitsland uit zijn isolement te komen, en op termijn de toenaderingsgesprekken met de Europese Unie weer te kunnen opstarten.