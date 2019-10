Turkije bevestigt inval in Syrië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft via Twitter bevestigd dat het Turkse offensief in het noorden van Syrië is begonnen. Eerder meldde een Turkse functionaris al dat de Turkse troepen begonnen waren de grens over te steken om Koerdische strijders terug te dringen.

“De Turkse troepen hebben zonet samen met het Syrische nationale leger, #OperationPeaceSpring gelanceerd tegen PKK/YPG en Daesh (het Arabische acroniem van IS, red.). Onze missie heeft als doel de creatie van een toegangsweg voor terroristen tegen te gaan aan onze zuidelijke grens en vrede in de regio te brengen”, aldus Erdogan in een tweet.

'Veilige zone opzetten'

De operatie zal de terreurdreiging tegen Turkije stoppen en een veilige zone op poten zetten, zodat Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar huis, aldus Erdogan nog. “We gaan de territoriale integriteit van Syrië bewaren en lokale gemeenschappen bevrijden van terroristen”, aldus de president nog.

Explosies en bombardementen

Via verschillende bronnen komen ondertussen berichten binnen van explosies en bombardementen. De Turkse staatstelevisie TRT heeft gemeld dat het Turkse leger vijf doelwitten heeft aangevallen in Ras al-Ain, in het noordoosten van Syrië aan de Turkse grens. De zender toonde ook beelden van F-16′s die opstegen van een militaire basis in Diyarbakir.