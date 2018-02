Turken zijn Afrin binnengevallen

Milities die samenwerken met de Syrische regering zijn vandaag de noordelijke Koerdische enclave Afrin binnengetrokken. Meteen na het manoeuvre startten de Turken met bombardementen van het gebied, zo meldde het Syrische staatspersagentschap Sana. De beschietingen hadden de bedoeling de regeringsmilities af te schrikken en dat lukte ook: door het Turkse aretillerievuur zagen de troepen zich genoodzaakt zich terug te trekken.

Gisteren hadden Damascus en de Koerden van de YPG (Volksbeschermingseenheden) een akkoord over samenwerking bereikt. Bedoeling is het Turkse offensief 'Olijftak' te stoppen. In zijn strijd tegen de "terroristische" Syrische Koerden heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezworen Afrin te veroveren. Vandaag kondigde hij een "belegering" van Afrin aan.

"Posities innemen"

Volgens de Koerden gingen de regeringstroepen ontplooid worden aan de grens met Turkije. In een communiqué van de YPG luidde het dat de "militaire eenheden" van het bewind "posities zullen innemen aan de grens met Turkije en deelnemen aan het beschermen van de territoriale eenheid van Syrië en zijn grenzen".