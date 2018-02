Tuinman verdacht van zesde moord

In Canada wordt de 'horrortuinman' die vorige maand gearresteerd werd op verdenking van vijf moorden, nu ook verdacht van een zesde moord. De lichaamsdelen van zijn slachtoffers verstopte hij in plantenbakken. Mogelijks heeft hij nog meer feiten op zijn geweten.

Bruce McArthur werd vorige maand al in verdenking gesteld van de moord op vijf mannen. Daar komt nu nog een zesde bij. De politie kon nog een ander slachtoffer linken aan de lichaamsdelen die ze vonden in de plantenbakken.

Op dit moment voert de politie een onderzoek op dertig adressen waar McArthur als tuinman werkte. Voorlopig hebben ze nog geen idee hoeveel lichamen ze nog zullen vinden. Het onderzoek zou nog zeker een week duren.

McArthur was actief in de homoscene in Toronto, net zoals zijn slachtoffers. Ook daar raakten mensen vermist. De politie onderzoekt nu of er een link is tussen McArthur en de verdwijningen.