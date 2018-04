Tuinman beschuldigd van 8ste moord

Bruce McArthur, de Canadese tuinman die verdacht wordt van verschillende moorden in Toronto, is officieel in beschuldiging gesteld van een achtste moord. De man doodde homoseksuele mannen en begroef de lijken van zijn slachtoffers in de plantenbakken in de tuinen van zijn klanten.

Het achtste slachtoffer kon pas geïdentificeerd worden nadat de hulp van het publiek werd ingeroepen. In maart werd een foto verspreid, waarop duidelijk werd dat het gaat om Kirushna Kumar Kanagaratnam, een 37-jarige man uit Sri Lanka die eind 2015 werd vermoord. Wellicht is de foto afkomstig van de computer van McArthur.

Officieel in beschuldiging

De 66-jarige McArthur werd vandaag via videoconferentie voorgeleid bij de rechtbank in Toronto waar hij officieel in beschuldiging werd gesteld van de achtste moord. De tuinman werd midden januari opgepakt en wordt intussen beschuldigd van de ontvoering en moorden op acht homoseksuele mannen.

Bruce McArthur gebruikte zijn werk als tuinman om de lichamen van zijn slachtoffers te begraven in bloembakken. Zeven lichamen werden in een tuin aangetroffen, , het achtste lichaam werd nog niet gevonden.

Heropening oude dossiers

De politie doorzoekt nu 75 tuinen in de buurt van Toronto waar McArthur in heeft gewerkt. De politie van Toronto heropende eveneens vijftien moorddossiers uit de periode 1995-1997 die nooit werden opgelost.

