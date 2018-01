Tsunami-alarm in Alaska na zware aardbeving

Aan de kust voor de Amerikaanse staat Alaska vond zonet een zware aardbeving plaats met een magnitude van 8.2. Er wordt gewaarschuwd voor tsunamigevaar.

De aardbeving deed zich voor om 00.31 uur plaatselijke tijd (10.31 uur Belgische tijd) op een diepte van 10 kilometer en 280 kilometer ten zuidoosten van de stad Kodiak, in de Amerikaanse staat Alaska. De dienst maakte aanvankelijk melding van een schok met een kracht van 8,2, maar zwakte dat nadien af tot 7,9. De Amerikaanse weerdienst NOAA houdt het op een kracht van 8 op de schaal van Richter.

Er werd een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor het grootste deel van de zuidkust van Alaska, de eilandengroep Aleoeten en de Canadese provincie Brits-Columbia. Daarnaast is volgens de autoriteiten ook aan de hele Pacifische kust van de Verenigde Staten, van de Mexicaanse grens tot aan de grens met Canada, waakzaamheid geboden, al gaat het daar niet om een officieel alarm.

Eventuele vloedgolven die door de beving zouden zijn veroorzaakt, doen er in dat geval enkele uren over om de Amerikaanse en Canadese kust te bereiken. De bevolking van de risicogebieden krijgt de raad om hoger gelegen gebieden op te zoeken.

Er was een zware #aardbeving bij #Alaska (8.2 magnitude) en nu ook #tsunami alarm voor NWkust van Canada en VS. Een boei op zee registreerde een wijziging in de waterkolom van 10m. Hopelijk is iedereen tijdig gewaarschuwd. pic.twitter.com/1Wrkv0uswJ