Trumps speech bij VN onthaald met gelach

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft de 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Zijn eerste woorden werden meteen onthaald met gelach. “Ik heb meer verwezenlijkt dan eender welke president in de geschiedenis van de Verenigde Staten,” zei Trump.

Trumps toespraak begon met meer dan een uur vertraging. De Algemene Vergadering begon om 9 uur en de Amerikaanse president moest als tweede het woord nemen, maar hij kwam pas aan om 10.15 uur. Daardoor moest het hele schema herschikt worden.

“Hoewel Trump meer beheerst klonk dan vorig jaar, was de inhoud gelijklopend”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp. “Het leek eerder een speech voor zijn Amerikaanse kiezers dan voor de Verenigde Naties.”

(Meer onder de video)

“Meer verwezenlijkt dan eender wie”

“Ik wil de buitengewone vooruitgang die we gemaakt hebben vandaag delen”, begon Trump. “Op minder dan twee jaar tijd heeft mijn administratie meer verwezenlijkt dan bijna elke andere administratie in de geschiedenis van ons land.”

Die woorden lokken een onverwachte reactie uit. Het publiek van de Verenigde Naties begint te lachen, waarop Trump zijn speech onderbreekt en toegeeft dat hij “die reactie niet verwacht had”.

Chemische wapens

Trump prees de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un voor zijn moed en de stappen die hij ondernomen heeft, maar wees erop dat de sancties tegenover het land voorlopig behouden blijven, zolang er geen verdere stappen tot volledige kernontwapening genomen worden.

Bovendien zal Trump ook gaan samenwerken met de Golfstaten, Jordanië en Egypte in de oprichting van een Regionale Strategische Alliantie. Trump wees erop dat Islamitische Staat in Syrië steeds meer terrein verliest, pleitte voor onderdak voor vluchtelingen “zo dicht mogelijk bij huis” en waarschuwde dat de VS niet zullen aarzelen om te reageren als het regime van president Assad chemische wapens gebruikt.

Iran

“Elke oplossing voor de humanitaire crisis in Syrië moet ook een strategie omvatten tot aanpak van het regime dat deze aanwakkert en financiert: de corrupte dictatuur in Iran”, aldus Trump. “De Iraanse leiders respecteren hun buurlanden niet en plunderen de staatskas om zichzelf te verrijken.”

Trump benadrukte dat er, na de terugtrekking van het nucleair akkoord eerder dit jaar, opnieuw economische sancties zullen volgen op 5 november, maar ook nadien. “We kunnen geen regime steunen dat de gevaarlijkste wapens ter wereld bezit. Wij vragen ook aan andere naties om Iran te isoleren en hun regime niet te steunen”, zei Trump.

Handel

De Amerikaanse president verdedigde ook zijn handelsbeleid: er is lang genoeg van de VS geprofiteerd, stelde hij, vandaar dat het land systematisch onderhandelt over nieuwe handelsovereenkomsten met andere landen en legt het nieuwe importheffingen op aan China. “Het wereldhandelssysteem heeft dringend nood aan verandering”, merkte Trump verder op.

Mensenrechten

Trump beklemtoonde dat de VS niet terug zullen toetreden tot de VN-Mensenrechtenraad zolang die niet grondig hervormd wordt. Een beslissing die in juni werd meegedeeld door VN-ambassadeur Nikki Haley omdat de Raad volgens de VS bevooroordeeld is tegen Israël. Bijgevolg erkent zijn land ook het Internationaal Strafhof in Den Haag niet, ging hij verder. “Wat Amerika betreft, heeft het Internationaal Strafhof geen jurisdictie, geen legitimiteit en geen autoriteit. Het Hof eist nagenoeg volledige jurisdictie op over alle burgers van elk land, daarmee overtreedt het alle principes van eerlijkheid en een eerlijk proces.”

Anti-globalisering

“Amerika wordt bestuurd door de Amerikanen”, aldus Trump. “We wijzen de ideologie van globalisering af en we omhelzen de doctrine van het patriottisme. Wereldwijd moeten landen zich beschermen tegen bedreigingen van hun soevereiniteit. Niet alleen tegen andere overheden, maar ook tegen nieuwe vormen van dominantie en dwang”. In dat opzicht haalde hij uit naar Duitsland, dat volgens hem volledig afhankelijk zal worden van Russische energie en prees hij Polen om de bouw van een eigen pijplijn. Ook de OPEC-landen zetten met hun hoge olieprijzen de hele wereld af, aldus Trump. “We gaan die afschuwelijke prijzen niet langer accepteren”, stelde hij.

Illegale immigratie

Trump haalde ook de wereldwijde problematiek van illegale immigratie aan, die volgens hem een zaak is van elke staat. “We erkennen het recht van elke natie in deze kamer om zijn eigen immigratiebeleid uit te werken in overeenstemming met het nationale belang. Net als we van andere landen respect vragen voor ons eigen recht om hetzelfde te doen”, ging hij verder. “De enige langetermijnoplossing voor de migratiecrisis is mensen helpen om een meer hoopvolle toekomst uit te bouwen in hun eigen land. "Make their countries great again", stelde hij, verwijzend naar zijn eigen verkiezingsslogan in 2016.