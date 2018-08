Trump: “Zwijggeld kwam uit eigen zak en dat is niet illegaal”

In een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft Trump gezegd dat het zwijggeld dat hij heeft betaald om twee buitenechtelijke relaties geheim te houden uit eigen zak kwam en niets met de campagnefinanciering te maken had. Daarmee wil hij duidelijk maken dat hij niets strafbaars heeft gedaan.

Dinsdag heeft Michael Cohen, Trumps ex-advocaat, in de rechtbank onder ede toegegeven in opdracht van de huidige president zwijggeld te hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels en aan de krant die het verhaal van zijn affaire met Playboy-playmate Karen McDougal publiek wou maken. De betalingen zijn volgens Cohen gebeurd in het kader van de verkiezingscampagne en hadden als doel de verkiezingen te beïnvloeden.

Het feit dat het zwijggeld als een campagnebijdrage wordt beschouwd brengt de president in nauwe schoentjes. Het is een strafbaar feit waarop drie tot vijf jaar gevangenisstraf staat. Maar de president zei woensdag in een interview op Fox TV dat het geld werd betaald uit eigen zak en dat niet illegaal is.

Opnames Op de vraag van de journaliste of hij van het zwijggeld afwist, antwoordt Trump vaag: “Later wist ik het”. Dat is echter in strijd met een opname die Cohen vrijgaf waarop hij met Trump sprak over McDougal. Die opname dateert van september 2016. In de opname bespreken ze de mogelijkheid om een lege vennootschap op te richten om zo onopgemerkt de krant te betalen die het verhaal van McDougal wou publiceren.

“Het geld kwam niet uit het campagnefonds, en dat is veel belangrijker”, vervolgt Trump. “Het eerste wat ik hem vroeg toen ik erachter kwam, was ‘Is het campagnegeld?’ want dat zou een beetje link zijn”, vertelde hij. Volgens Trump is Cohen bezweken onder de druk van de aanklagers en is zijn schuldbekentenis leugenachtig. “Hij heeft verhaaltjes verzonnen om een deal te maken”, twitterde Trump.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 augustus 2018

In het interview verlegt hij dan de focus naar een schending van de campagnefinancieringsregels door zijn voorganger, ex-president Barack Obama. Zijn campagnecomité moest in 2008 375.000 dollar betalen omdat ze 1.300 bijdrages niet op tijd hadden aangegeven.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 augustus 2018

Volgens experten kan men de inbreuken niet vergelijken. In het geval van Obama gaat het om een administratieve boete en niet om een misdaad die hier voorligt waarvoor Trump strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.

De kans dat een zittend president echter voor de rechtbank wordt gedaagd is heel klein. Hoewel het niet in de grondwet is opgenomen en dus op zich niet onmogelijk is, is het traditie in de Verenigde Staten de president tijdens zijn ambtstermijn niet te vervolgen.