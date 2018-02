Trump: "Zwaarste sancties ooit tegen N-Korea"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen de “zwaarste sancties ooit” aangekondigd tegen Noord-Korea. Ze zijn gericht tegen 56 bedrijven voor maritiem transport en schepen die Pyongyang helpen "aan sancties te ontsnappen".

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei Noord-Korea te willen treffen in zijn mogelijkheid "(schepen) illegaal te laten varen in internationale wateren". Daarnaast herhaalde Trump in zijn toespraak al zijn klassieke stokpaardjes.

"Wij hebben vandaag de zwaarste sancties ooit tegen een land uitgevaardigd", zei Trump in verband met nieuwe strafmaatregelen tegen het atoomprogramma van het communistische regime, zo citeerde zender NBC hem in een tweet.

Winterspelen

De aankondiging kwam er nog voor het einde van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, tegenover zijn conservatieve vereniging CPAC ("Conservative Political Action Conference"). Het ministerie van Financiën wil "agressief alle onwettige wegen die Noord-Korea gebruikt om aan sancties te ontsnappen, treffen", zei Mnuchin.

"Geen zaken met VS"

De president heeft bedrijven wereldwijd duidelijk gemaakt dat, "als zij ervoor kiezen de nucleaire ambities van Noord-Korea te financieren, zij geen zaken zullen doen met de VS”.

De sancties treffen volgens Amerikaanse regeringskringen 27 bedrijven/rederijen en 28 schepen die zich in Noord-Korea, China, Singapore, Taiwan, Hongkong, de Marshalleilanden, Tanzania, Panama en de Comoren bevinden, daar geregistreerd zijn of onder één van die vlaggen varen.

Toenadering

In de aanloop naar de Olympische Winterspelen was er een verrassende toenadering tussen de twee Korea's. Er bestaat echter vrees dat de spanningen na het einde van de Spelen en aansluitend de Paralympische Spelen weer oplopen.