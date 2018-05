"Trump zei aan Macron dat hij Irandeal opblaast"

De Amerikaanse president Donald Trump stapt uit het nucleaire akkoord met Iran. Dat zou hij volgens The New York Times gezegd hebben tijdens een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron. Zij halen een bron aan die op de hoogte werd gebracht van de conversatie tussen beide presidenten. Het Élysée wil het bericht niet bevestigen.

Trump zou aan Macron gezegd hebben dat hij straks om 20 uur zal aankondigen dat hij uit de Irandeal stapt. Tijdens een recent staatsbezoek van Macron aan de VS had de Franse president nog geprobeerd om Trump op andere gedachten te brengen, maar daar zou hij dus niet in geslaagd zijn.

Het Franse Élysée zegt in een communiqué dat Macron en Trump in hun telefonisch onderhoud gepraat hebben over "de vredeshandhaving en de stabiliteit in het Midden-Oosten". Het Élysée wil niet preciseren of beide staatshoofden al dan niet over het akkoord hebben gesproken. Ook het Witte Huis heeft intussen ontkend dat Trump dergelijke uitspraken heeft gedaan.

Waarover gaat het?

De Irandeal was een overeenkomst die de vorige Amerikaanse president Barack Obama in 2015 sloot met Iran. Kort samengevat zegt de overeenkomst dat Iran zijn atoomprogramma de komende tien jaar drastisch moet beperken, zodat ze geen kernwapens kunnen maken. In ruil werden de economische sancties tegen het land opgeheven.

Iran sloot de deal samen met de VS, het VK, Rusland, Frankrijk, China, Duitsland en de EU. De Amerikaanse president schilderde de Irandeal in het verleden al herhaaldelijk af als een mislukking en een slecht onderhandelde deal.

Lees ook: Trump over Irandeal: drie vragen