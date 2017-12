Trump zegt dat China olie naar N-Korea stuurt

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China ervan een vreedzame oplossing voor het conflict met Noord-Korea in de weg te staan. Trump beweert dat China illegaal olie heeft geleverd aan de Noord-Koreanen, zo blijkt uit een van zijn tweets.

"Op heterdaad betrapt. Erg ontgoocheld dat China toestaat dat er olie naar Noord-Korea gaat", zo tweet de president vanuit zijn golfclub in West Palm Beach (Florida). "Er zal nooit een vreedzame oplossing voor het Noord-Koreaanse probleem zijn als dit blijft duren."

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!