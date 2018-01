"Trump wou Mueller ontslaan in juni"

Amerikaans president Donald Trump heeft geprobeerd om speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek, Robert Mueller, te ontslaan in juni. Dat schrijft de New York Times. Trump zou uiteindelijk teruggekrabbeld zijn toen de advocaat van het Witte Huis, Donald McGahn, zelf met opstappen dreigde.

Mueller onderzoekt de vermoedelijke banden tussen Rusland en het campagneteam van Trump voor de verkiezingen van 2016. Hij kreeg lucht van Trumps plannen via interviews met verantwoordelijken uit het Witte Huis, bericht de New York Times. De krant citeert vier goed ingelichte maar anonieme bronnen.

Maar de advocaat van het Witte Huis, Donald McGahn, stak er dus een stokje voor. Hij zou zijn veto gesteld hebben toen hij hoorde dat de president Mueller wou ontslaan vanwege mogelijke belangenvermenging. Hij zou daarbij gewaarschuwd hebben voor de rampzalige gevolgen voor Trumps presidentschap, waardoor Trump op zijn stappen zou zijn teruggekomen.

Onder ede getuigen

Trump zei gisteren nog dat hij bereid was om onder ede te getuigen voor Mueller. Aan journalisten zei hij "uit te kijken" naar het interview en dat hij "het graag zou doen" zo snel mogelijk.

Muellers onderzoek werd aanvankelijk geleid door FBI-directeur James Comey, vooraleer die ontslagen werd. Mueller is vooral op zoek naar bewijzen van collusie tussen de Russen en de Trump-campagne, en van belemmering van de rechtsgang.

Trump zei herhaaldelijk dat er geen collusie was tussen zijn campagne en de Russische regering. Zijn advocaten voorspelden dat het federale onderzoek binnenkort tot een besluit zal komen, zonder dat de president feiten of wantoestanden ten laste wordt gelegd.

