Trump wil wapenwet verstrengen: "Heb NRA niet nodig"

Amerikaans president Donald Trump wil de wapenwet verstrengen na de schietpartij op een middelbare school in Florida. "De wapenlobby heeft de macht over mij verloren", zei hij gisteren op een ontmoeting tussen Republikeinse en Democratische parlementsleden. Ondertussen heeft ook supermarktketen Walmart beslist om de minimumleeftijd voor de aankoop van schietwapens te verhogen tot 21 jaar.

President Trump verbaast vriend en vijand. Gisteren heeft hij zich vasteberaden getoond om de wapenwet de verscherpen na de schietpartij op een school in Florida. “We kunnen niet wachten en spelletjes spelen, we moeten iets doen”, zei hij bij een ontmoeting tussen Republikeinse en Democratische parlementsleden, die live op tv werd uitgezonden.

Hij verdedigde zijn voorstel om de achtergrond van wapenkopers beter te controleren. Ook wil de president dat psychisch zieken geen wapens meer kunnen bezitten.

Geen angst voor NRA

Trump zei ook dat hij niet bang is van de wapenlobby NRA. “Ze hebben de macht over mij verloren. Waarvoor zou ik ze nodig hebben?”, zei Trump. Tijdens de verkiezingscampagne kreeg Trump nog 30 miljoen dollar steun van de NRA.

Walmart

Ondertussen heeft ook supermarktketen Walmart beslist de minimumleeftijd voor de aankoop van schietwapens te verhogen tot 21 jaar. “Vanwege de recente gebeurtenissen hebben wij de gelegenheid aangegrepen om onze regels voor de verkoop van schietwapens te herzien”, zei Walmart.

Kort daarvoor had Dick’s Sporting Goods, een winkelketen van sportartikelen, ook al beslist om niet langer semi-automatische geweren en grote magazijnen te verkopen. Ook zullen geen vuurwapens meer verkocht worden aan min 21-jarigen, los van wat de wet in de staat voorschrijft. De dader van het bloedbad op de school in Florida kocht zijn wapen in een vestiging van Dick’s Sporting Goods.