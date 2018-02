Trump wil verbod op 'bump stocks'

De Amerikaanse president Donald Trump wil de wapenwet strenger maken en de zogenaamde ‘bump stocks’ verbieden. Een 'bump stock' is een hulpstuk waarmee een semi-automatisch wapen legaal kan worden omgebouwd tot een volautomatisch geweer.

Volautomatische wapens zijn verboden in de Verenigde Staten. Met dergelijke hulpstukken proberen wapenliefhebbers de wet te omzeilen. Daar wil Trump nu iets aan doen na de onophoudelijke kritiek van de laatste dagen.

De wapenwetgeving in de VS kreeg de afgelopen dagen opnieuw zware kritiek nadat een jongen zeventien mensen had doodgeschoten op een school in Florida. Trump liet eerst uitschijnen dat hij niets aan de wetgeving wilde veranderen, maar nu heeft hij toch aan zijn departement Justitie gevraagd om een wetsvoorstel op te stellen voor een verbod op 'bump stocks'.

De discussie over het verbod op 'bump stocks' laaide vorig jaar al op na de dodelijke schietpartij in Las Vegas. Een man schoot toen 58 festivalgangers dood vanuit zijn hotelraam. Hij gebruikte toen 'bump stocks' en kon daardoor honderden schoten per minuut afvuren.

Wat is een bump stock?