Trump wil strengere wet tegen laster

Bijna een week na het verschijnen van het onthullende boek 'Fire and fury' van journalist Michael Wolff heeft de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, een verstrenging van de wet tegen laster geëist. "We zullen de wet tegen laster van ons land zeer aandachtig bekijken", zei Trump volgens mediaberichten bij een kabinetsraad in het Witte Huis.

Mensen over wie leugens worden verspreid, moeten makkelijker toegang krijgen tot rechtsmiddelen, vindt Trump. "Onze huidige wet tegen laster is 'fake' en een schande. Ze vertegenwoordigt Amerikaanse waarden noch Amerikaanse rechtvaardigheid", zei de president.

Grondwet

Experten betwijfelen evenwel of Trump de wet zomaar kan veranderen. Daarvoor moet de grondwet veranderd worden of moet klacht ingediend worden bij het federale hooggerechtshof.

'Fire and fury' staat inmiddels op de eerste plaats in de bestsellerlijst van de New York Times. Ook bij onlinewinkel Amazon is het boek op een verkoopsucces.