Trump wil Rusland weer in G7

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Rusland opnieuw toegelaten wordt tot de G7. "Rusland zou aan de onderhandelingstafel moeten zitten", zei Trump in Washington voor zijn vertrek naar de bijeenkomst van de zeven belangrijkste industrielanden in Canada.

Rusland maakte deel uit van de G8, de groep van economische grootmachten, maar werd in 2014 uit het intergouvernementeel forum gezet naar aanleiding van zijn annexatie van de Oekraïense Krim.

Ruzie?

De G7-top in Canada begint vandaag, maar dreigt in ruzie te ontaarden. Op veel inhoudelijke vlakken staan de VS onder Trump namelijk diametraal tegenover de andere leden (Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Japan). Het is nog onduidelijk of er een gemeenschappelijke verklaring komt.

Bekijk ook: