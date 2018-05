Trump wil onderzoek naar "mogelijke FBI-infiltratie"

Amerikaans president Donald Trump wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijke "infiltratie" van zijn campagne door FBI-agenten. Trump probeert die beschuldiging al enkele dagen leven in te blazen. "Als hij effectief de opdracht geeft aan zijn ministerie van Justitie om de hele zaak te onderzoeken, dan is dat een duidelijke inmenging in een lopend onderzoek en dat is bijzonder uitzonderlijk in de VS", zegt VTM NIEUWS-correspondent in de VS Greet De Keyser.

"Ik eis hiermee, en ik zal het morgen officieel doen, dat het ministerie van Justitie onderzoekt of de FBI de Trump-campagne heeft geïnfiltreerd of bespioneerd voor politieke doeleinden", zo zei Trump via Twitter. De Amerikaanse president, die het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller steevast bestempelt als een "heksenjacht", wil ook weten of de FBI dergelijke vragen heeft gekregen "van mensen uit de Obama-regering".

"Ontmoeting paste in onderzoek" Trump maakt al enkele dagen stennis over een theorie die in sommige media circuleert, namelijk dat een FBI-agent uit puur politieke motieven zou geïnfiltreerd zijn in de Trump-campagne. Volgens de New York Times heeft de FBI inderdaad aan een informant gevraagd om twee leden uit de Trump-entourage te ontmoeten, meer bepaald Carter Page en George Papadopoulos, maar paste die ontmoeting in een onderzoek naar mogelijke banden tussen die twee met Rusland.

Ongezien "Trump probeert het onderzoek van Mueller in een slecht daglicht te plaatsen", legt VTM NIEUWS-correspondent in de VS Greet De Keyser uit. "Als hij effectief de opdracht geeft aan zijn ministerie van Justitie om de hele zaak te onderzoeken, dan is dat een duidelijke inmenging in een lopend onderzoek en dat is bijzonder uitzonderlijk in de VS."