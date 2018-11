Trump wil handelsdeal met China

Trump wil de handelsoorlog met China beëindigen door een handelsovereenkomst te sluiten met zijn ambtgenoot Xi Jingping. Dat meldt het financiële nieuwsagentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Trump zou topambtenaren de opdracht gegeven hebben om een kladversie van zo'n overeenkomst op te stellen. Tijdens de G20-top in Argentinië later deze maand zou de president de zaak al willen beklinken.

De beweging van Trump volgt op een telefoongesprek van Trump met Xi, dat volgens de bronnen door de Amerikaanse president als "lang en erg goed" werd omschreven. In een bericht op Twitter zei hij dat de gesprekken over handel "goed opschieten".

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!