Trump wijst naar videogames als oorzaak van wapengeweld in VS

In zijn persconferentie naar aanleiding van de twee schietpartijen in El Paso (Texas) en Dayton (Ohio), waarbij dit weekend tientallen doden vielen, wees de Amerikaanse president Donald Trump vooral met de vinger naar de videogames. Ook veroordeelde hij de verheerlijking van geweld op het internet. Eerder vandaag had Trump het in zijn tweets ook al over de rol van de media bij de schietpartijen.

Trump sprak over ‘kwaadaardige aanvallen‘, waarbij ‘waardevolle, jonge kinderen’ zijn omgekomen. Hij sprak over de daders als ‘gestoorde monsters’ en ‘barbaarse slachters’. Hij haalde ook uit naar het internet, waar volgens hem teveel ruimte is om verwerpelijke gedachten uit te dragen. Zo verklaarde hij dat er een einde moet komen aan de verheerlijking van geweld, bijvoorbeeld in video games.

In zijn persconferentie wees Trump dus niet naar wapens, maar naar de videogames en het internet als oorzaken van het wapengeweld in de VS. Zo zei hij: “haat haalt de trekker over, dat doet het geweer niet zelf.” Ook wil hij de daders opsporen op het internet en de sociale media alvorens ze kunnen toeslaan. Voor de daders van de schietpartijen wil Trump de doodstraf en ook vooral een snelle uitvoering van die doodstraf. Verder riep Trump op om racisme en white supremacy te veroordelen.

Radicaal gedrag signaleren

Trump kwam met een aantal concrete voorstellen. Hij meent dat sociale mediabedrijven tools moeten ontwikkelen om radicaal gedrag eerder te signaleren. Daarnaast moeten de wetten rond de gezondheidszorg beter, zodat psychiatrische patiënten een betere behandeling krijgen en sneller onder dwang opgenomen worden.

Een van de daders stond was blijkbaar al rood gesignaleerd wegens zijn gedrag op het internet, maar toch kon hij niet op tijd gestopt worden. Ook daar moet er sneller opgetreden kunnen worden volgens Trump.

“De media dragen grote verantwoordelijkheid”

“We kunnen niet toestaan dat degenen die stierven in El Paso, Texas en in Dayton, Ohio, tevergeefs sterven”, schreef Trump eerder al op Twitter. “Republikeinen en democraten moeten samenkomen en strenge achtergrondcontroles verkrijgen, misschien door deze wet te koppelen aan de broodnodige hervorming van de migratie.”

In een andere tweet had Trump het over de rol van de media: “De media hebben een grote verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid in ons land. Fake News heeft een grote bijdrage geleverd aan de woede en razernij die zich in de loop der jaren heeft opgebouwd. De berichtgeving moet eerlijk, evenwichtig en onbevooroordeeld beginnen te zijn, anders zullen deze vreselijke problemen alleen maar erger worden!”