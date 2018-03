Trump vervangt nationale veiligheidsadviseur

De Amerikaanse president Donald Trump vervangt zijn nationale veiligheidsadviseur. John Bolton zal de functie overnemen van H.R. McMaster. Dat heeft Trump zelf bekendgemaakt op Twitter. Bolton is de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

“Ik ben blij om te kunnen melden dat John Bolton vanaf 9 april mijn nieuwe nationale veiligheidsadviseur wordt. Ik ben erg dankbaar voor de diensten van McMaster, die zijn werk uitstekend heeft gedaan en die ook altijd mijn vriend zal blijven”, schrijft de Amerikaanse president op de sociaalnetwerksite.

In een eigen mededeling bedankt McMaster op zijn beurt Trump voor "de kans om hem en onze natie te dienen als nationaal veiligheidsadviseur". De 55-jarige driesterrengeneraal geeft daarnaast te kennen dat hij het leger verlaat en op pensioen zal gaan.

(Lees verder onder de tweet)

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.