Trump uitgejouwd bij bezoek aan Dayton en El Paso

De Amerikaanse president heeft een bezoek gebracht aan Dayton, in Ohio, en El Paso, in Texas. Afgelopen weekend vielen in een bar in Dayton negen doden bij een schietpartij. Enkele uren daarvoor vermoordde een schutter 22 mensen in een winkelcentrum in El Paso, een stad aan de grens met Mexico. In beide steden werd Trump onthaald met heel wat protest.

Stop met je als een baby te gedragen en kom op tegen de wapenlobby”, was de boodschap van een opblaasbare ‘Trump-baby’. “Verbied die wapens!” en “Doe iets!”, riepen de actievoerders ook toen hij aankwam. Ze verwijten de president onder meer dat zijn racistische taal het geweld in de hand heeft gewerkt.