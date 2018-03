Trump in tweet: "Zo veel fake news"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter opnieuw uitgehaald naar wat hij 'fake news' noemt, of dus vals nieuws. "Zó veel nepnieuws. Nooit is het zo volumineus en zo onnauwkeurig geweest", schrijft hij. Hij reageert daarmee wellicht op het interview met pronoactrice 'Stormy Daniels' aan de televisiezender CBS.

“Zo veel vals nieuws. Nooit was het meer volumineus of meer onnauwkeurig. Maar voor de rest doet ons land het goed!”, schrijft de Amerikaanse president op Twitter.

So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!