Trump trekt importheffingen op Chinese goederen op tot 30 procent

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten vanaf 1 oktober importheffingen van 30 procent zullen opleggen op 250 miljard dollar aan Chinese import, in plaats van de voorziene 25 procent. Aansluitend worden ook de importheffingen op 300 miljard dollar aan Chinese goederen opgetrokken van 10 naar 15 procent, meldt de president in een reeks furieuze tweets. Hij reageert daarmee op de aankondiging van Peking dat China bijkomende importheffingen oplegt op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

Eerder had Trump nog gezegd dat de invoering van die laatste heffingen - normaal voorzien voor 1 september - gedeeltelijk zou worden uitgesteld naar half december.

Volgens de president delft Amerika al jaren het onderspit bij handelsrelaties met andere landen en moet daar verandering in komen. "Als president kan ik dit niet langer toestaan! ", twitterde hij.

De zoveelste escalatie van het handelsconflict volgt amper enkele uren nadat Trump de Amerikaanse bedrijven opriep om alternatieven te zoeken voor China. "We hebben China niet nodig en we zouden eerlijk gezegd veel beter af zijn zonder hen. Breng je ondernemingen naar huis en maak je producten in de Verenigde Staten", klonk het.

De twee economische grootmachten zijn al maanden in een handelsoorlog verwikkeld. Het conflict weegt op de al kwakkelende wereldeconomie. Wall Street sloot vrijdag de week af met een flinke duik in het rood. De Dow Jones gaf 2,35 procent prijs en klokte af op 25.634,64 punten en de Nasdaq maakte een val van 2,95 procent om af te sluiten op 7.755,93 punten.