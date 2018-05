Trump: "Top kan toch op 12 juni doorgaan"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat zijn historische topontmoeting met de Koreaanse leider Kim Jong-un alsnog op 12 juni "zou kunnen doorgaan". Gisteren annuleerde hij de historische ontmoeting met Kim Jong-un nog in een brief aan de Noord-Koreaanse leider. De top was gepland voor 12 juni in Singapore.

"Wij zijn bezig met hen (de Noord-Koreanen) te praten", zei Trump. "Zij willen dit echt doen. Wij zouden het ook willen doen, we zullen zien wat er gebeurt", om eraan toe te voegen dat de topontmoeting alsnog op 12 juni zou kunnen doorgaan.

Gisteren annuleerde Trump die top nochtans. In de brief, verspreid door het Witte Huis, schrijft Trump dat hij er erg naar uitkeek om Kim Jong-un te ontmoeten. “Maar gezien de enorme woede en open vijandigheid, vind ik het op dit moment ongepast om de lang geplande ontmoeting te laten doorgaan.”

Gemiste kans "U hebt het over uw nucleaire mogelijkheden, maar de onze zijn zo indrukwekkend en krachtig dat ik God bid dat ze nooit gebruikt zullen moeten worden", zegt Trump. De Amerikaanse president schrijft verder dat de wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, een grote kans missen voor blijvende vrede en grote welvaart en gezondheid. "Deze gemiste kans is echt een spijtig moment in de geschiedenis."

Trump bedankt de Noord-Koreaanse leider in de brief ook voor het vrijlaten van de Amerikaanse gevangenen. “Dat was een mooi en erg geapprecieerd gebaar.”

