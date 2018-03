Trump tekent taks op staal en aluminium

De Amerikaanse president Donald Trump gaat tarieven heffen van respectievelijk 25 en 10 procent op de import van staal en aluminiumproducten. Dat heeft het Witte Huis gemeld. Een eventuele opheffing van die importtarieven is bespreekbaar, maar dan via overleg land per land. Momenteel geldt de uitzondering enkel voor de NAFTA-partners Mexico en Canada. De tarieven voor staalimport worden binnen twee weken van kracht.

Nog voor hij zijn handtekening zette, haalde Trump opnieuw uit naar handelspraktijken die "een agressie tegen ons land" zijn. Voor het doordrukken van zijn besluit baseert Trump zich op een zelden gebruikte wet die presidentiële actie toelaat tegen importproducten wanneer die de "nationale veiligheid ondermijnen".

Staal en aluminium zijn "absoluut vitaal" voor de Amerikaanse infrastructuur en de defensie-industrie, zei Trump, en het "dumpen" van goedkope import "haalt de basis van de Amerikaanse nijverheid onderuit".

Weerstand binnen eigen partij

De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse huis van Afgevaardigden Paul Ryan, heeft ondertussen publiekelijk verklaard dat hij het niet eens is met de beslissing van president Trump. “Ik ga niet akkoord met deze beslissing en ik vrees de onvoorziene gevolgen ervan”, aldus Ryan in een mededeling.