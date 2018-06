Trump tekent besluit om migrantenkinderen niet meer te scheiden van ouders

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een besluit ondertekend ter voorkoming van het scheiden van kinderen van ouders die illegaal de VS binnenkomen. “Wij willen gezinnen samen laten blijven”, zei de president eerder in het Witte Huis.

Trump klopte zichzelf op de borst na het ondertekenen van het besluit. "Zestig jaar lang had niemand de politieke moed om hier iets aan te doen. Maar wij gaan er eindelijk wel iets aan doen", zei hij. "We gaan heel veel blije mensen hebben."

Na afloop deelde Trump deze video op Twitter, waarbij hij Democraten met de vinger wijst: "Maak je geen zorgen, de Republikeinen en uw President zullen het oplossen!"

Don’t worry, the Republicans, and your President, will fix it! pic.twitter.com/xsbuPzXbHj