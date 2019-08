Trump stuurt onderhandelaar voor A$AP Rocky

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gezant naar Zweden gestuurd om te onderhandelen over de vrijlating van de rapper A$AP Rocky. Dat schrijft The Washington Post. Robert O’Brien, specialist in het oplossen van gijzelingssituaties, moet ervoor zorgen dat de rapper samen met twee mensen die voor hem werken weer naar huis kan.

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, en twee van zijn medewerkers worden verdacht van mishandeling van twee mannen in Stockholm. De rapper zegt dat hij uit noodweer handelde.

“Het doel is om de drie mannen naar huis te brengen”, laat een overheidsmedewerker weten aan The Washington Post. “Het is nu tijd om hen vrij te laten.” Trump heeft Zweden op verzoek van Kanye West eerder gevraagd de rapper vrij te laten.

Dinsdag was de eerste zitting. Donderdag en vrijdag worden de slachtoffers gehoord.