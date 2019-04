Trump stuurt gewapende soldaten naar grens Mexico na incident met Mexicaanse militairen

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan dat hij "gewapende soldaten" naar de grens stuurt, na een incident met Mexicaanse soldaten, die hij ervan beschuldigde drugssmokkel te faciliteren.

"De Mexicaanse soldaten hebben recentelijk de wapens getrokken naar onze grenswachtsoldaten, waarschijnlijk als een afleidingsmanoeuvre voor drugssmokkelaars aan de grens. Gebeurt best niet opnieuw! Wij sturen nu GEWAPENDE MILITAIREN naar de grens. Mexico doet lang niet genoeg op vlak van arrestaties en terugsturen!", zei de president in een tweet.

In de tweet daarvoor zei Trump dat een karavaan van meer dan 20.000 mensen via Mexico de VS nadert, ook al heeft Mexico de menigte al doen inkrimpen. "Mexico moet de rest arresteren of we zullen gedwongen zijn dat deel van de grens te sluiten en het leger op te roepen", zei hij.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 april 2019