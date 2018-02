Trump "steunt" striktere controles

De Amerikaanse president Donald Trump “steunt” striktere maatregelen om de achtergrond te controleren van iedereen die wapens koopt. Dat zegt het Witte Huis, nadat Trump vrijdag een gesprek had over de wapenwetgeving met de Republikeinse senator John Cornyn.

Het debat over vuurwapens in de VS is fel opgelaaid na de schietpartij vorige week waarbij zeventien mensen omkwamen op een middelbare school in de staat Florida. De Amerikaanse president kreeg daarbij veel kritiek omdat hij allerlei factoren noemde waardoor de aanslag op de school kon gebeuren, terwijl hij met geen woord repte over de soepele Amerikaanse wapenwetten.

Striktere controle

De woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Sanders, zei gisteren dat Trump wel degelijk pogingen steunt om ‘background checks’ van mensen die een vuurwapen willen kopen te verbeteren. Volgens haar heeft Trump inmiddels gesproken met de vooraanstaande Republikeinse senator John Cornyn, die vorig jaar al met enkele andere senatoren een dergelijk voorstel op papier zette.

"Terwijl discussies aan de gang zijn en er wordt nagedacht over herzieningen, steunt de president de inspanningen om het federale systeem voor achtergrondonderzoek te verbeteren”, klonk het.

Betogingen

Nikolas Cruz, een negentienjarige ex-student van de middelbare school, bekende dat hij het gebouw woensdag binnenliep en het vuur opende met een halfautomatisch wapen. Cruz kon zijn wapens legaal kopen, ook al was hij een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg, berichten VS-media.

Overlevenden van de schietpartij houden volgende maand betogingen in Washington en op andere plaatsen in de VS voor strengere wapenwetgeving.

Bekijk ook: