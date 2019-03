Trump stelt veto tegen opheffing noodtoestand

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het eerste veto van zijn presidentschap gesteld. Trump gaat zo in tegen de opheffing van de noodtoestand. De Senaat - waar de Republikeinen een meerderheid hebben - stemde gisteren tegen de noodtoestand van Trump.

"Het Congres heeft de vrijheid om deze resolutie te stemmen en ik heb de macht om er mijn veto tegen te stellen", zei Trump in 'The Oval Office'. Het is nog maar de eerste keer sinds hij president werd dat Trump gebruikt maakte van het vetorecht. Ter vergelijking: zijn voorganger Obama maakte 12 keer gebruik van het recht.

Volgens NBC News zal het Huis van Afgevaardigden een stemming organiseren om het veto van de president te omzeilen. Dat kan het doen door de resolutie opnieuw ter stemming voor te leggen. Het veto wordt opgeheven als beide kamers van het Congres de resolutie met een tweederdemeerderheid goedkeuren.