Trump stelt (alweer) nieuw lid aan van regering

President Trump heeft Jeffrey Rosen als zijn nieuwe viceminister van Justitie benoemd. Rosen moet de huidige nummer twee van het ministerie van Justitie, Rod Rosenstein, vervangen. Die laatste moest vertrekken omdat hij te nauw betrokken was bij het beruchte Mueller-onderzoek.

Rosen, die zijn rechtendiploma haalde aan Harvard en nog advocaat was, was tot nu toe viceminister van Transport. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt wie hem opvolgt.

Sinds Jeff Sessions vorig jaar opstapte kwam de vorige viceminister Rosenstein in een benarde situatie te zitten, schrijven Amerikaanse media. Rosenstein had het toezicht over het netelige onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Trump wantrouwt Rosenstein sinds die toeziet op het onderzoek. Sessions had zichzelf daarvoor gewraakt. De Senaat heeft op 14 februari de benoeming van Bill Bar bevestigd.