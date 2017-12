Trump steeds minder populair in de VS

De roep om de Amerikaanse president Donald Trump te laten afzetten, klinkt steeds luider. Onderzoek van enkele Amerikaanse kranten wijst uit dat er meer mensen zijn die hem weg willen dan dat er voor hem zouden stemmen bij nieuwe verkiezingen.

Na bijna een jaar in het Witte Huis zou slechts iets meer dan één op de drie deelnemers aan het onderzoek ‘zeker of waarschijnlijk’ voor Donald Trump stemmen. Maar liefst 52 procent geeft aan voor een Democraat te zullen stemmen. Ook de roep naar een afzettingsprocedure klinkt steeds luider: 41 procent van de deelnemers hoopt dat de ‘impeachment’ er komt, maar meer dan de helft (54 procent) wil het liever niet.

Geen meerderheid

Verschillende Amerikaanse congresleden hebben de procedure voor een afzetting ingediend maar voorlopig had dat nog maar weinig resultaat. Door de Republikeinse meerderheid zouden de meeste afzettingsprocedures op niets uitdraaien: om echt effect te hebben, is in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid nodig en in de Senaat een tweederdemeerderheid.