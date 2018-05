Trump start handelsoorlog tegen Europa

De Verenigde Staten zullen vanaf morgen, 1 juni, verhoogde heffingen op aluminium en staal opleggen aan de Europese Unie, Canada en Mexico. Dat werd eerder al voorspeld, maar is nu bevestigd. Een handelsoorlog over de Atlantische Oceaan is niet uitgesloten.

Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt door de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross. Hij bevestigde dat de geplande tarieven vanaf morgen worden opgelegd aan de EU, Canada en Mexico. Het gaat om een verhoging van 25 procent op de prijs van staal en een stijging van tien procent voor aluminium.

Uitzonderingen afgekeurd

In maart voerden de Verenigde Staten de zware heffingen op import van staal en aluminium in, met de bedoeling de Amerikaanse industrie te beschermen. Aan enkele landen gaven de Amerikanen echter een tijdelijke vrijstelling. Australië, Argentinië en Brazilië stemden in met beperkingen op de omvang van hun uitvoer naar de VS in ruil voor een permanente uitzondering. De uitzondering was geldig tot 1 juni, voor de Europese Unie, Canada en Japan, maar die vervalt dus morgen.

Volgens Ross is er wel ruimte voor onderhandelingen. Hij zegt uit te kijken naar "verdere gesprekken" over "andere kwesties" die moeten worden uitgeklaard. Er is volgens hem nog "flexibiliteit" mogelijk in de toekomst, want de president kan heffingen nog afvoeren of quota opleggen.

Reactie Europese Unie

De Europese Unie reageert door over een tweetal weken hogere importheffingen te heffen op een reeks Amerikaanse producten. Dat bevestigden Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en commissaris voor Handel Cecilia Malmström zonet.

Volgens de Commissie is het Europese antwoord op de Amerikaanse heffingen "proportioneel" en "in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie". De EU legt de hele zaak ook voor aan de WTO, omdat het Amerikaanse initiatief volgens haar in strijd is met de internationale handelsregels.

"Dit is protectionisme, zo eenvoudig is het", zegt Commissiesvoorzitter Juncker over het nieuws uit Washington. Commissaris Malmström spreekt over een "slechte dag voor de wereldhandel".