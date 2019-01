Trump stapt op tijdens vergadering met Democraten, einde shutdown niet in zicht

De Amerikaanse president Donald Trump is het vandaag afgestapt tijdens een bijeenkomst met de Democratische parlementsleden nadat die te kennen gaven dat ze geen geld willen geven voor de muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Dat deelde Chuck Schumer, leider van de Democratische meerderheid in de Senaat vandaag mee.

“Hij vroeg aan Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi: ‘zal je instemmen met mijn muur?’ Ze zei nee en dat stond hij gewoon recht en zei ‘dan hebben we niets te bespreken’ en hij liep gewoon weg. Nog maar eens zagen we een driftbui omdat hij zijn zin niet kreeg”, vertelde Schumer aan journalisten voor het Witte Huis.

De president bevestigde op Twitter dat hij de deur achter zich had dichtgetrokken. “Ik heb net een vergadering met Chuck en Nancy verlaten. Een en al tijdverlies. Ik vroeg wat er zou gaan gebeuren in dertig dagen indien ik snel enkele zaken zou opentrekken, gaat u dan Grensveiligheid met inbegrip van een Muur of een Stalen Hek goedkeuren? Nancy zei, NEEN, ik zei bye bye, niets anders werkt!”, aldus Trump.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!