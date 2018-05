"Trump schreef eigen gezondheidsrapport"

De voormalige arts van de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat die laatste tijdens zijn presidentscampagne zelf het rapport opstelde waarin verklaard werd dat de president "in bijzonder goede gezondheid" verkeert. "Hij dicteerde de volledige brief. Ik heb die niet geschreven", zei dokter Harold Bornstein aan CNN.

Het gaat om een gezondheidsrapport dat in 2015 vrijgegeven werd door het campagneteam van Trump in aanloop van de presidentsverkiezingen. In dat rapport stond geschreven dat de “fysieke kracht en stamina van Trump buitengewoon zijn". En nog: "Indien verkozen, zal Trump de gezondste persoon zijn die ooit tot president werd verkozen."

De door Bornstein ondertekende verklaring werd naar buiten gebracht tijdens de presidentscampagne. In de verklaring stond onder meer dat een compleet medisch onderzoek bij Trump "alleen positieve resultaten" had opgeleverd.

Brief gedicteerd

Maar, Bornstein geeft nu toe dat Trump de brief dicteerde terwijl de dokter en zijn echtgenote door Central Park reden. "Trump dicteerde de brief en ik zei hem wat hij er wel en niet in kon zetten", aldus de arts. "Hij haalde hem later op, rond een uur of vier."

Twee jaar geleden had de arts de verklaring al genuanceerd. Hij gaf toen toe dat hij superlatieven had gebruikt om het campagneteam van Trump tevreden te stellen, en zei dat hij de brief erg snel had opgesteld omdat hij haast had. Toen zei Bornstein wel dat hij de brief zelf volledig zelf had geschreven.