Trump roept op tot eenheid in State of the Union

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag (lokale tijd) met een week vertraging zijn jaarlijkse State of the Union uitgesproken. Hij begon zijn toespraak met een boodschap van eenheid, maar haalde in bedekte termen ook uit naar het onderzoek naar Russische inmenging.

De toespraak van Trump duurde zowat 1 uur en 23 minuten, een drietal minuten langer dan zijn State of the Union vorig jaar. Helemaal aan het begin van die speech sloeg de president een verzoenende toon aan. "Ik sta hier om samen met jullie historische doorbraken te realiseren voor alle Amerikanen", zo sprak Trump de Congresleden toe.

Samenvatting

"De agenda die ik vanavond uiteen zal zetten, is geen Republikeinse of Democratische agenda. Het is de agenda van de Amerikaanse mensen". Trump riep daarbij op tot samenwerking tussen beide partijen op het vlak van werk, handel, infrastructuur, gezondheidszorg, immigratie en buitenlandse beleid.

"Samen kunnen we decennia van politieke patstelling doorbreken", aldus nog de president. "We moeten afzien van de politiek van haat, verzet en vergelding, en het grenzeloze potentieel van samenwerking, compromis en algemeen welzijn omarmen", vervolgde Trump, die voor die woorden zelfs ostentatief applaus kreeg Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden.

Mueller-onderzoek

Daarna besteedde Trump aandacht aan de gunstige economische conjunctuur in de VS. "Er zijn nu meer mensen aan het werk dan ooit voorheen in geschiedenis van VS", beklemtoonde hij. De president maakte wel meteen van de gelegenheid gebruik om impliciet kritiek te uiten op het onderzoek naar Russische inmenging tijdens zijn verkiezingscampagne.

"Er vindt een economisch mirakel plaats in de VS. En het enige dat dit kan tegenhouden zijn dwaze oorlogen en ridicule, partijdige, onderzoeken", verklaarde Trump.