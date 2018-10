Trump roept op tot eenheid na bompakketten, maar krijgt opnieuw kritiek

De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft de media opgeroepen om "de vijandigheden te staken", nadat er bompakketten waren verstuurd naar politieke tegenstanders als Hillary Clinton en Barack Obama, maar ook naar nieuwszender CNN. Hij veroordeelde wel opnieuw het geweld.

"Iedere daad van of dreiging met politiek geweld is een aanval op onze democratie zelf", zei de president tijdens een campagnemeeting in Wisconsin. Hij zei dat hij wenst dat alle partijen praten "in vrede en harmonie". Maar daar voegde hij vervolgens aan toe dat de media "een hoffelijke toon zouden moeten aanhouden en de eindeloze vijandigheden zouden moeten stopzetten".

In het verleden noemde Trump verschillende media die hem kritisch benaderden de "vijanden van het volk". Daarnaast klagen de Democratische leiders in het Amerikaans congres aan dat president Trump geweld goedpraat, ook nu er bompakketten zijn verstuurd naar Clinton en Obama.

Oproep tot eenheid

De oproep tot eenheid van Trump klinkt "hol zolang hij niet terugkomt op zijn verklaringen waarin hij geweld goedpraat", schrijven Chuck Schumer en Nancy Pelosi, de Democratische fractieleiders in respectievelijk de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden, in een persbericht.

"Herhaaldelijk praat de president fysiek geweld goed en verdeelt hij de Amerikanen met zijn woorden en daden", zeggen ze. Concreet nemen de Congresleden het Trump kwalijk "dat hij zijn steun uitsprak voor de verkozene die een journalist op grond gooide, voor neonazi's die een jonge vrouw doodden in Charlottesville, voor zijn aanhangers die tijdens meetings geweld gebruiken tegen manifestanten, en voor dictators in de hele wereld die hun eigen burgers doden".