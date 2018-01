Trump reikt eigen 'Fake News Awards' uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen nacht de winnaars bekendgemaakt van zijn eigen ‘Fake News Awards’. Die reikte hij uit aan journalisten en nieuwsmedia die volgens hem foute berichten de wereld in gestuurd hebben. Dat liep echter niet van een leien dakje: de link die de Amerikaanse president aanvankelijk tweette, leidde tot een niet-bestaande webpagina.

Vallen in de prijzen: CNN (4 keer), The New York Times (2), ABC (1), TIME (1), The Washington Post (1) en Newsweek (1). Met in totaal tien berichten - die allemaal een link hebben met Trump - halen ze de lijst. Een elfde prijs is weggelegd voor alle verhalen rond de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, hier "het grootste bedrog op het Amerikaanse volk" genoemd. "Er is geen collusie!", wordt nog benadrukt.

(Lees verder onder de tweet)

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 januari 2018

Na de oplijsting van de winnaars volgen tien verwezenlijkingen die Trump zichzelf toebedeelt. "Terwijl de media 90 procent van hun tijd focussen op negatieve verslaggeving of vals nieuws, heeft de president resultaten geboekt", luidt het.

Veel kritiek Aanvankelijk was de uitreiking van de 'Fake News Awards' al voor 9 januari gepland, maar Trump stelde ze uit naar gisteren. Hij kreeg dan ook heel wat kritiek te verwerken door het initiatief, ook binnen zijn Republikeinse partij.

Na de tweet over de 'Fake News Awards' plaatste de president ook nog een bericht over positieve media. "Ondanks veel corrupte en oneerlijke media, zijn er ook veel verslaggevers die ik respecteer. Ook is er veel GOED NIEUWS voor het Amerikaanse volk om trots op te zijn."

(Lees verder onder de tweet)

Despite some very corrupt and dishonest media coverage, there are many great reporters I respect and lots of GOOD NEWS for the American people to be proud of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 januari 2018

Dit is de top tien van berichten die Trump als 'fake news' omschrijft:

1. Journalist Paul Krugman van The New York Times publiceerde een bericht na de overwinning van president Trump dat de economie nooit zou herstellen door zijn aanstelling als president.

2. ABC News-journalist Brian Ross stuurde volgens Trump een foutief bericht de wereld in waardoor de markten in een neerwaartse spiraal terechtkwamen.

3. CNN meldde dat Trump en zijn zoon Donald j. Trump Jr. toegang hadden tot gehackte documenten van WikiLeaks.

4. Het bericht van TIME dat Trump een buste van Martin Luther King uit 'The Oval Office' had verwijderd.

5. The Washington Post meldde dat er amper aanwezigen waren op een politieke bijeenkomst in Florida, hoewel die volgens Trump uitverkocht was. De reporter publiceerde volgens Trump een foto van enkele uren voor de rally startte.

.@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! pic.twitter.com/XAblFGh1ob — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 december 2017

6. Toen de Amerikaanse president en de Japanse premier Shinzo Abe samen koi aan het voeren waren, leek het alsof Trump het hele bakje eten in de vijver kieperde. Dat werd op sociale media afgedaan als een flater omdat de karpers erg gevoelig zijn aan overvoeding, maar Trump volgde gewoon het voorbeeld van Abe. CNN bracht dat volgens Trump fout in beeld.

7. De berichtgeving van CNN over de ontmoeting van voormalig staflid Anthony Scaramucci met een Rus.

8. Newsweek bracht een bericht over de Poolse first lady Agata Kornhauser-Duda die Trump geen hand wou geven.

9. Volgens Trump bracht CNN foute berichtgeving over voormalig FBI-baas James Comey. Trump zei dat er geen onderzoek liep naar hem, wat volgens Comey niet waar zou zijn.

10. The New York Times bracht op hun voorpagina dat de administratie van Trump een klimaatrapport had verborgen.