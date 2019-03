Trump reageert: "Beschamend voor jullie president"

Amerikaans president Donald Trump schreeuwt zijn onschuld uit nadat zondag officieel bekendraakte dat het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller geen bewijzen heeft gevonden van Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

"Geen collusie, geen obstructie, volledig en totaal VRIJGEPLEIT. KEEP America GREAT!", klonk het triomfantelijk op Twitter. Volgens Trump was het Rusland-onderzoek een beschadigingsoperatie die mislukt is. Vooraleer hij aan boord ging van het regeringsvliegtuig noemde hij het "beschamend" dat een land dit moet meemaken, "dat jullie president dit moest meemaken"