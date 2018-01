Trump is perfect gezond

Een arts van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een persconferentie gegeven over de gezondheid van de president. “De president is in orde met alle medische tests. Alle gegevens tonen aan dat hij heel gezond is en dat hij zo zal blijven gedurende de rest van zijn ambtstermijn", zei de arts. Een detail: Trump gebruikt wel iets tegen haaruitval.

De legerarts verklaarde ook dat de bloeddruk van Trump 122/74 is en dat hij 109 kilo weegt, iets meer dan in september 2016. Hij zou af en toe wel een slaappil nemen voor een verre reis. Als verklaring voor de goeie gezondheid van Trump zei de dokter dat hij “goeie genen” moet hebben.

De president eet wel graag frisdrank en eten van McDonald’s, maar ook die gewoonte zou hij veranderd hebben.

Over deze ambtstermijn moet niemand zich trouwens zorgen maken, zegt de arts. Trump is volgens hem “mentaal heel scherp”. Het was eigenlijk niet de bedoeling om een cognitieve test uit te voeren, maar Trump zou daar volgens de arts zelf om gevraagd hebben.

Boek met onthullingen

Het recente boek 'Fire and fury' van journalist Michael Wolff, over de verkiezingscampagne van Trump en zijn eerste jaar in het Witte Huis, deed recent nog vragen rijzen over de geestelijke gezondheid van Trump. Trump reageerde daarop met een tweet waarin hij zichzelf een “stabiel genie” noemde.